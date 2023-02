Rattrapage de la collecte des bacs verts par la SUDEC

SUDEC Collecte supplémentaire secteurs C et F vendredi 24 février 2023



La SPL SUDEC effectuera un rattrapage de collecte des bacs verts (ordures ménagères) ce vendredi 24 février 2023 dès 11h00. Six camions de gabarits différents y seront affectés pour satisfaire les administrés des hauts du TAMPON (secteurs C et F) qui n’ont pas pu sortir les bacs en raison des mauvaises conditions météorologiques de lundi soir et de mardi matin.



La SPL SUDEC rappelle qu'elle a effectuée mardi matin la collecte habituelle telle que prévue au calendrier.



Ainsi 55% des bacs verts - ordures ménagères- ont été collectés (par rapport aux opérations d’un jour normal, à savoir sans cyclone).

Consciente des difficultés rencontrées par certains administrés pour sortir la veille (lundi soir) ou très tôt le matin (mardi) les bacs verts, la SPL SUDEC a fait le choix d'organiser ce rattrapage.