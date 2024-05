Transports Scolaires 2024-2025

5 raisons pour y inscrire vos enfants :

– Sécurité : Les chauffeurs et accompagnateurs sont formés pour encadrer les enfants en toute sécurité

– Écologie : Moins de véhicules particuliers sur la route contribue à réduire les émissions de CO2

– Économie : Prendre les transports scolaires revient moins cher qu’utiliser une voiture particulière

– Socialisation : C’est l’occasion pour les élèves de tisser des liens sociaux avant et après les cours

– Confort : Pas de place de parking à chercher et pour les parents aucun stress lié à la circulation et au traffic du matin, les élèves arrivent plus détendus et prêts à travailler