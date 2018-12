Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 décembre 2018

Didier Robert fait l'objet d'une enquête pénale. Il est suspecté d'un "détournement de fonds publics et recel de fonds publics" à la SPL des musées. Cette enquête préliminaire est ouverte depuis le 10 octobre dernier et fait suite aux précédentes révélations du Quotidien lorsque Didier Robert avait mis un oeuvre un stratagème pour récupérer 33 mois de salaires à 6 800 euros.



Des accusations que le Président de Région a souhaité totalement contredire en public ce vendredi lors d'une conférence de presse. Alors que les preuves chiffrées semblent être là...



En effet, le JIR, quant à lui, expose le fait que "Didier Robert n'a pas empoché". Le Président de Région déclare ouvertement qu'il n'a pas touché ces 110 000 euros d'arriérés salaires de la SPL RMR.

Environnement



La Réunion serait le deuxième département à utiliser du glyphosate, le premier étant le Vaucluse et le dernier du top 3 la Martinique. Un podium révélé par l'association génération futures que La Réunion aurait préféré éviter. En effet, pour rappel, le glyphosate est un herbicde dévoilé très cancérigène. Didier Vincenot, cadre de la Chambre d'Agriculture, bien qu'il tende à faire adopter de nouvelles pratiques aux professionnels, il explique cependant que "il n'y a pas d'hiver à La Réunion, et lutter contre les mauvaises herbes toute à l'année, si on avait le même climat qu'en métropole, les résultats seraient comparables".



Santé



L'hélicoptère du SAMU a été inauguré ce vendredi et prendra son service dès ce lundi. Suite aux derniers évènements, cette inauguration prévue il y a deux semaines avait donc été retardé. Basé à Gillot, cet appareil jaune de Hélilagon sera capable d'intervenir dans les secteurs plus reculés, comme le cirque de Mafate.

Gilets jaunes



"Des appels dans tous les sens", souligne le JIR. En effet, bien qu'ils semblent d'accord sur un fait "mettre la pression et continuer à faire vivre le mouvement", les gilets jaunes ne semblent cependant pas cohérents sur la manière de faire. Alors que certains parlent encore de barrages, d'autres semblent plutôt d'accord avec le fait de faire acte de présence pour des blocages de supermarchés. Selon Philippe Fabing, spécialiste en études d'opinion à La Réunion, "70% des Réunionnais désirent l'arrêt des blocages". Seront-ils entendus? Les avis divergent...



Economie



La Confédération nationale du logement (CNL) a rendu un rapport public ce vendredi. Il "dénonce la gestion des bailleurs sociaux, qui ne chercheraient pas à réduire le montant des charges locatives". C'est en tout ce que déclare Erick Fontaine, administrateur de la CNL. Pour lui, le contexte économique tendu de manifestations des "gilets jaunes" n'a pas aidé et il "appelle à une mutualisation des bailleurs sociaux". Charline Bakowski Lu 936 fois





