Plan de déconfinement : Comment ont voté les députés réunionnais ?

La méthode avait fait grincer des dents, mais le vote a bien eu lieu. Mardi 28 avril, les députés ont validé le plan de déconfinement du gouvernement par 368 voix contre 100, et 103 abstentions. Mais comment se sont exprimés les députés de La Réunion ? Réponse.



Un seul vote pour:



Il s’agit de Jean-Luc Poudroux. Le député de la 7e circonscription a expliqué son choix dans un communiqué. L’ancien maire de St-Leu estime qu’il est important que la reprise d’activité puisse se faire, si les conditions de sécurité sont bien établies.



2 vote contre:



C’est l’aile gauche qui s’est opposée à ce plan de confinement. Jean-Hugues Ratenon d’abord. Le député de la France Insoumise a suivi la ligne de son parti en votant contre ce plan. Dans un communiqué, il explique son choix par la méthode antidémocratique du gouvernement, le manque de moyens présentés et l’objectif d’endiguer l’épidémie absent de ce projet. Il regrette également que le Premier ministre n’ait jamais évoqué les outremers.



Huguette Bello a également voté contre le plan de déconfinement. Toutefois, la députée de la 2e circonscription n’a pas encore expliqué son choix.



Ils se sont abstenus :



Les députés LR péi ont majoritairement suivi la tendance de leur parti où l’unanimité n’était pas au rendez-vous. LR compte 67 abstentions, 24 votes contre et 11 pour. À La Réunion, Nathalie Bassire, Nadia Ramassamy et David Lorion se sont abstenus. Seule la députée de la 6e circonscription a commenté son choix en estimant que le plan de déconfinement est incomplet.



Enfin, Ericka Bareigts s’est abstenue de voter comme le tiers des députés socialistes, les autres ayant voté contre. La candidate à la mairie de Saint-Denis n’a pas encore précisé les motivations de cette abstention.