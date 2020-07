La grande Une Pierrot Dupuy - Un Réunionnais pressenti pour remplacer Annick Girardin au ministère des Outre-mer

Publié le Samedi 4 Juillet 2020

Le journal France Guyane a publié aujourd'hui un tweet révélant les noms des quatre personnalités qui circuleraient avec le plus d'insistance à l'Elysée pour remplacer Annick Girardin au poste de ministre des Outre-Mer.





On retrouve dans l'ordre Philippe Jock, Ferdinand Melin-Soucramanien, Jean-François Carenco et Jean-Pierre Philibert.

Ferdinand Mélin-Soucramanien, un Réunionnais qui a déjà arpenté les couloirs de l'Elysée et de l'Assemblée nationale



Vous l'ignorez peut-être mais Ferdinand Mélin-Soucramanien est réunionnais. Et même un Réunionnais illustre puisque, outre le fait qu'il est l'un des meilleurs spécialistes français de droit constitutionnel, il a occupé divers postes prestigieux, dont le dernier en date était celui de déontologue de l'Assemblée nationale.



Zinfos lui a consacré plusieurs articles. Le premier, écrit le 16 juillet 2012 à l'occasion de sa nomination comme chargé de mission à l'Elysée, était intitulé : "Ferdinand Mélin Soucramanien : Le parcours d'un Réunionnais jusqu'à l'Elysée". Et le dernier, pour commenter la décision du président Macron de maintenir le premier tour des élections municipales, avait pour titre : "Ferdinand Mélin-Soucramanien : "Ce que le gouvernement a dû faire s'apparente à un exercice d'équilibriste".



Mais revenons à la fameuse "short list" de France Guyane.



Philippe Jock, beaucoup d'atouts mais pas assez "politique"



D'après nos informations, Philippe Jock est poussé par Stanislas Cazelle, l'ancien conseiller Outre-Mer de l'Elysée.



Président de la Chambre de Commerce de Martinique, l'équivalent de notre Ibrahim Patel local, ceux qui le connaissent décrivent quelqu'un avec de grandes qualités, sérieux et gros travailleur. Un brin "techno".



Expert comptable dans un cabinet qui a des antennes à Paris et dans plusieurs îles des Antilles, ancien président du MEDEF Martinique, ancien membre du conseil exécutif du MEDEF national sous Pierre Gattaz, et enfin président de LADOM. Il a également été rapporteur des assises des outre-mer pour la Martinique



On le voit, il ne manque pas d’atouts. Il aurait cependant un défaut qui pourrait être rédhibitoire pour le poste de ministre : on le dit "pas assez politique". A voir…



Jean-Pierre Philibert, un risque de conflit d'intérêt



Jean-Pierre Philibert pour sa part, est le président de la FEDOM, la Fédération des Entreprises d’Outre-Mer. C’est le seul à ne pas cacher ses ambitions et à faire ouvertement campagne. Rien que ça pourrait le disqualifier.



Mais ce n’est pas tout. Si l’homme en lui même a de grandes qualités et connait parfaitement les dossiers de l’Outre-Mer, il a publiquement et à plusieurs reprises critiqué dans des termes extrêmement durs la politique du gouvernement outre-mer. Il n’a pas par exemple hésité à l’accuser de trahison. Pas la meilleure façon de s’attirer les bonnes grâces d’Emmanuel Macron.



Mais surtout, il est le patron du plus gros lobby patronal ultramarin, ce qui risquerait à terme de créer des conflits d’intérêts embarrassants.



Jean-François Carenco, un "grand préfet" qui pourrait se voir remercier pour l'ensemble de son oeuvre



Jean-François Carenco a pour sa part été préfet de Guadeloupe de juillet 1999 à août 2002. Toujours d'après nos sources parisiennes, ce serait celui qui serait actuellement favori.



C’est un "grand préfet" comme on dit, respecté dans toute la fonction publique. Il a commencé sa carrière comme préfet de Saint-Pierre et Miquelon avant de rejoindre la Guadeloupe au même poste. Il a ensuite été nommé préfet de la région Rhône Alpes puis d'Ile de France. Il est actuellement président de la commission de régulation de l’énergie.



Jean-François Carenco a la réputation d’être un électron libre, assez franc du collier, mais qui peut être très dur. Ce qui fait dire à certains que si jamais c’était lui qui était finalement désigné, Emmanuel Macron pourrait rapidement regretter son choix car l’ancien préfet risquerait de ne pas obéir aux ordres et de n’en faire qu’à sa tête.



Il a également été trois fois au cabinet de Jean-Louis Borloo, dont deux comme directeur de cabinet et une comme conseiller spécial, c’est à dire l’homme de confiance du ministre dans le cabinet. Donc quelqu’un de très proche.



Dernier argument plaidant en faveur de Jean-François Carenco : sa nomination irait dans le sens de la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas nommer un ultramarin à la tête de MEDETOM, une façon selon lui de faire reculer leur influence sur le ministère.



C'est, nous l'avons dit, le favori. Une façon somme toute de le remercier pour l'ensemble de son oeuvre, comme on dit.



