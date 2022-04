La grande Une Pédophilie : Le père Ibrahim devant la cour criminelle pour le viol d'un paroissien mineur et de sa mère

Le procès devant la cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels débute ce mercredi et va durer trois jours. Le verdict devrait tomber ce vendredi. L'ecclésiastique en position de personne ayant autorité encourt 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés. Février 2017, le curé de la Plaine des Palmistes était interpellé par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit suite à la plainte d'un de ses jeunes paroissiens. Celui-ci relatait des faits de viols et d'agression sexuelles hebdomadaires dont il aurait été victime entre 2013 et 2015.Il avait expliqué que l'homme d'église représentait pour lui un père de substitution et que, de par sa fonction, il avait une forte emprise sur lui. Enfant de chœur et adepte de l'église palmiplainoise, il avait 14 ans au moment des faits présumés et s'était confié à l'aumonier de l'Université dans laquelle il étudiait au moment de sa majorité.Entendue à son tour dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Saint-Denis , la mère du plaignant avait indiqué avoir subi le même sort entre 2011 et 2012. À son tour, elle avait décrit le père Ibrahim comme un homme à forte personnalité qui l'avait mise dans une position de soumission du fait notamment des fonctions qu'il occupait.Les faits auraient été reconnus par le mis en cause au moment des confrontations avec les deux victimes.Fabrice Ibrahim, 48 ans, a été ordonné prêtre en 2002 à Saint-Paul. Il avait ensuite été désigné comme prêtre de la paroisse Sainte-Geneviève à Saint-Joseph en 2007 avant de rejoindre Sainte-Rose en 2010 puis la Plaine des Palmistes. Le scandale avait éclaboussé la communauté catholique de La Réunion, extrêmement choquée par ses révélations.Le procès devant la cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels débute ce mercredi et va durer trois jours. Le verdict devrait tomber ce vendredi. L'ecclésiastique en position de personne ayant autorité encourt 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés.