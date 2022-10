Pas de collectes de déchets le mardi 1er novembre

La CASUD rappelle que le mardi 1er novembre est un jour férié. Aussi, concernant l'ensemble de son territoire c'est à dire les communes du Tampon, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux :

* Pas de collecte de déchets le mardi 1er novembre. Ne pas laisser les bacs jaunes et verts à l'extérieur dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et se référer au calendrier de collecte pour connaître le prochain jour de passage.

* Fermeture des déchèteries.

* Fermeture des bureaux de la CASUD.

* Concernant le réseau des transports CARSUD, les horaires seront ceux du dimanche.