Les produits péi servis dans les écoles saint-pauloises

La mélodie des mets locaux. Voici le nom de l’opération organisée le jeudi 20 septembre 2018 dans les restaurants scolaires des écoles de Saint-Paul. Objectif de la sixième édition de cette action nationale : mettre à l’honneur les produits locaux.



Et les petits saint-paulois ne seront pas en reste. Ils trouveront de bonnes choses dans leurs assiettes. Jugez plutôt ! Une entrée composée de palmiste frais de chez Messieurs Payet et Fontaine (de Saint-Pierre) et Nativel (de L’Étang-Salé), de la salade de chez Messieurs Vaïti (de la Saline) et Clerivet (de la Plaine des Cafres).



Côté plat : un carry de pintade fraîche au combava péi (issue d’un élevage local du quartier du Tapage à Saint-Louis), un rougail mangue fait maison sans oublier l’accompagnement avec du riz et de la daube citrouille fraîche en provenance de Salazie. Fin du festin avec du chemin de fer en dessert. Il s’agit du traditionnel biscuit roulé fourré de crème au beurre ou de confiture et décoré de sucre rouge.



Pour des raisons d’organisation, la distribution des fruits à la récréation se déroulera exceptionnellement le vendredi 21 septembre. Concernant les écoles de Mafate, le menu sera ajusté en fonction des contraintes de transport afin d’assurer la sécurité alimentaire. Les marmailles mafatais dégusteront de la salade verte fraîche, du carry pintade surgelé au combava avec du riz daube citrouille fraîche, du rougail mangue et du gâteau péi.



L’association des responsables de restauration collective coordonne cette Mélodie des mets locaux.