Les élèves du Lycée Agricole de Saint-Joseph accueillis par la CASUD

Le mercredi 25 Janvier 2023, la CASUD a accueilli les élèves de la classe de terminale Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles du Lycée Agricole de Saint-Joseph pour une visite de la station d'épuration de l'intercommunalité installée sur la commune de Saint-Joseph. Cette visite, dont le but le but était de découvrir cet ouvrage exceptionnel et son fonctionnement, s'inscrit pleinement dans le cadre de leur cursus scolaire qui comprend un chapitre sur le traitement des eaux usées. Après une présentation générale de la station d'épuration et une sensibilisation sur les bonnes pratiques vis-à-vis de la collecte et du traitement des eaux usées (notamment sur l'utilisation des lingettes, source de pannes et de dysfonctionnements des réseaux et des stations d'épurations), les futurs bacheliers ont pu découvrir les équipements et avoir les explications nécessaires concernant le : - Pretraitement (comptage, dégrillage, deshuilage, dessablage...) - Traitement biologique (bassin bio, clarificateur...) - Traitement tertiaire ( désinfection, comptage ...) - Traitement des boues - Traitement de l'air Les lycéens très intéressés ont pu obtenir les réponses à leurs très nombreuses questions dont : - Quelle est la capacité de la station d'épuration ? Réponse : la station dépuration est conçue pour traiter 3000 m3 d'eaux usées par jour - Quelle est la qualité des eaux sortie de la station ? Réponse : Le traitement mis en place et la désinfection garantie une qualité d'eau de baignade avec un rejet en mer. - Que fait-on des boues produites par la station ? Réponse : Les 144 tonnes de boue produites par an sont revalorisées en centre de traitement de compostage. Cette première visite qui a été une réelle réussite s'est conclue par une volonté partagée d'en recommencer prochainement.







