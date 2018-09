Le pôle d'échanges multimodal de Duparc inauguré, La Réunion sur la voie du tram

"Ce nouveau pôle d'échange multimodal inaugure aujourd’hui un équipement indispensable pour notre commune de 33 000 habitants et qui en comptera 10 000 de plus en 2030. Ce pôle va permettre de renforcer l'attractivité Duparc et du centre-ville", annonce fièrement Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie.



Outre un renforcement de l'attractivité du territoire, ce PEM "favorisera également les nouveaux modes de déplacement des Réunionnais" indique pour sa part le président de la CINOR, Gérald Maillot.



"Le transport durable est et sera dans les 10 ou 20 prochaines années le projet prioritaire porté par les collectivités locales", reprend de son côté Didier Robert, président de la Région Réunion, pour qui ce pôle d'échanges multimodal "en appellera naturellement d'autres". afin dit-il, "donner aux Réunionnais des outils modernes pour leur donner envie d'utiliser les transports en commun".



Le président de la collectivité régionale en a profité pour saluer la concertation avec la CINOR pour son projet de transport guidé et ses téléphériques. "Cette coordination est fondamentale (...) Encore une fois, l’usager n’a que faire de savoir si tel ou tel projet est porté par telle majorité...Il souhaite avant tout obtenir un service de qualité", affirme M.Robert. La Région Réunion compte entamer dans les prochains mois des discussions avec la Commission européenne "pour pouvoir mobiliser dans le cadre du prochain programme européen 2020-2027 le plus de moyens possibles pour le transport durable à La Réunion et notamment sur le Run Rail", poursuit Didier Robert.



Ce dernier tient à rappeler que l'équivalent de 300 à 400 millions d'euros avaient déjà été engagés depuis 2010 pour la création de réseaux en TCSP (transport en commun en site propre) "partout où cela a été possible". "Il y a déjà un travail de fait", sur ce projet de transport guidé assure Didier Robert, qui souhaite désormais voir les choses s'accélérer "pour pouvoir répondre davantage à la demande des usagers aujourd'hui de modes de transport les plus pertinents possibles".