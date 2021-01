Rubrique sponsorisée Le TCO sensibilise à l’errance animale

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 09:42





Nous publions en intégralité le communiqué du TCO relatif à cette actualité.



La prévention de l’errance animale se poursuit dans l’Ouest… Vous êtes propriétaire d’un chien ou d’un chat ? Vous projetez d’en accueillir prochainement dans votre foyer ? Ou vous connaissez des personnes de votre entourage dans ces situations ?



Retrouvez toutes les informations utiles à votre portée sur nos stands de sensibilisation. Nos médiateurs partent de nouveau à votre rencontre pour vous informer… Venez échanger avec eux !



Vous êtes propriétaire d’un(e) chat(te) ou d’un(e) chien(ne) ou souhaiteriez en avoir … ? Vos animaux de compagnie méritent toute votre attention.



Votre animal fait partie de votre foyer voire de votre famille, vous êtes lié affectivement et règlementairement à lui. Vous en êtes responsable.



Out zanimo, okip a li !



Soyez au rendez-vous !



En janvier, dans les 5



Mardi 05/01 : Leader Price (La Possession)

Vendredi 08/01 : Super U (Trois-Bassins)

Mardi 12/01 : Leclerc (La Possession)

Vendredi 15/01 : Leclerc Portail (Saint-Leu)

Mercredi 20/01 : Leclerc (Le Port)

Jeudi 21/01 : Leclerc Savanna (Saint-Paul) IMPORTANT : Compte-tenu du contexte sanitaire, respectez bien les gestes barrières, pour votre santé et celle des autres.



+



Et si vous partez en vacances…

Préparez votre départ : emmenez votre animal ou faites-le garder.

L’abandon d’animal n’est pas une fatalité, c’est un délit !



+ d’infos

