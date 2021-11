Rubrique sponsorisée Lancement des 24 heures de l’innovation

Ce mardi 09 novembre marque le lancement des 24 heures de l’Innovation.

Maya CESARI, Conseillère Régionale, déléguée à l’Innovation et à la Croissance Bleue, a fait le déplacement au MOCA à Saint-Denis aux côtés d’Ericka BAREIGTS, Maire de Saint-Denis. Par La Région Réunion - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 15:37





Les participants présentent ensuite leurs résultats en 3min devant un jury qui désigne les équipes gagnantes.

27 sujets

216 élèves

36 équipes

18 coaches

Top départ des 24 heures ce mardi à 12h00 !

Les élèves et les organisateurs passeront la nuit sur place pour une fin de chrono demain, mercredi, à la même heure. Le jury annoncera les vainqueurs de cette édition à 17h.

Maya CESARI encourage cette initiative et félicite les élèves et les encadrants. « L’objectif de cet événement est de donner confiance, d’apprendre en équipe et de relever des défis. Nous devons préparer ensemble la société de demain. Cette initiative montre que l’innovation est à la portée de tous et des plus jeunes. Ce sont nos jeunes d’aujourd’hui, qui relèveront les défis de demain. » Organisé depuis 2014 à La Réunion par le lycée Lislet Geoffroy, cet événement a lieu cette année pendant la Fête de la Science. Des équipes composées d’étudiants, de lycéens et de collégiens issus d’établissements de tout le territoire ont 24 heures pour développer des solutions innovantes en réponse à des sujets proposés par des entreprises, des laboratoires, des créateurs locaux.Les participants présentent ensuite leurs résultats en 3min devant un jury qui désigne les équipes gagnantes.27 sujets216 élèves36 équipes18 coachesTop départ des 24 heures ce mardi à 12h00 !Les élèves et les organisateurs passeront la nuit sur place pour une fin de chrono demain, mercredi, à la même heure. Le jury annoncera les vainqueurs de cette édition à 17h.Maya CESARI encourage cette initiative et félicite les élèves et les encadrants. « L’objectif de cet événement est de donner confiance, d’apprendre en équipe et de relever des défis. Nous devons préparer ensemble la société de demain. Cette initiative montre que l’innovation est à la portée de tous et des plus jeunes. Ce sont nos jeunes d’aujourd’hui, qui relèveront les défis de demain. »