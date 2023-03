Revenir à la Rubrique CASUD La CASUD seule intercommunalité de La Réunion à mettre en oeuvre un tarif "gros consommateurs" pour l'eau

Ce vendredi 3 mars 2023 s'est tenu, au Tampon, sous la présidence d'André Thien Ah Koon, un conseil communautaire de la CASUD. Trois affaires ont été présentées aux élus et ont été adoptées par les élus. Auparavant, le président de la CASUD a regretté la politique de la chaise vide pratiquée par certains élus et a invité les élus a faire preuve de coherence, et de retenues dans leurs critiques sur l’action de la CASUD sur leur territoire. En effet, ce qui etait juge bon et utile, lors de la mandature 2014-2020, par les élus l’est plus que jamais aujourd'hui. Affaire 1 : Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif Afin d'inciter davantage le raccordement au tout à l'égoût, le conseil communautaire a voté un dispositif d'aide allant jusqu'à 3250 € sur un coût moyen de 4000 € pour les travaux de raccordements réalisés par les propriétaires. Affaire 2 : Actualisation de la participation au frais de branchement (PFB) Le conseil communautaire a approuvé l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) sur le territoire de la CASUD en distinguant : * les installations de branchement etablies a l'occasion de la creation du reseau public de collecte des eaux usees : la participation de chaque proprietaire est fixee a 750 € HT, * les installations de branchement realisees posterieurement a la mise en service du reseau public existant : le montant de la participation est fixe a 750 € HT ; le montant des travaux de branchement ne devra pas exceder 4000 € HT. * le depassement du cout induit par la situation particuliere de son branchement sera pris en charge par le proprietaire. Soucieux de maintenir et de developper l’agriculture sur son territoire rural, la CASUD souhaite que l’acces a l’eau pour ce secteur d’activite soit garanti afin d’assurer une activite concurrentielle. C'est pour cela qu'elle a mis en place, et elle est la seule intercommunalité à le faire à La Réunion, un tarif préférentiel pour les gros consommateurs en eau.

Les conseillers communautaires, pour les "gros consommateurs" (au-delà de 600 m3), ont donc décidé de fixer les montants, à partir du 1er juillet 2023, de la surtaxe du service public d’eau potable comme suit :



* Pour les agriculteurs : 0,10 € HT/m3

* Pour les industriels : 1,10 € HT/m3

Affaire 3 : Revision des tarifs de l’eau potable pour les Gros consommateurs (au-delà de 600 m3) – Part Communautaire







