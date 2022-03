La CASUD lutte contre la pollution numérique

La CASUD félicitée comme acteur de la réussite du Cyber Word CleanUp Day à La Réunion par les 3 ambassadeurs de La Réunion pour cette opération mondiale.



La CASUD fait partie des 6 acteurs publics à avoir participé à cet événement à la Réunion.



Ainsi du 14 au 19 mars, l'intercommunalité a partagé des conseils pour lutter contre la pollution numérique. Elle a également invité la population à déposer ses équipements informatiques obsolètes dans les déchèteries afin qu'ils puissent être recyclés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire dont l'association AUDACE située à la Plaine des Cafres.



Pour rappel, Internet consomme 10 % de l’électricité produite à travers le monde et pollue autant que l’aviation civile mondiale. En ayant des gestes adaptés comme le tri des données (suppression des mails et des applications inutiles), l’intensité et la rapidité du réchauffement climatique se trouvent considérablement réduites.



La CASUD sera au rendez-vous 2023 !