L'Entre-Deux - Le Tampon : Reprise du transport scolaire

La CASUD informe les parents d'élèves des écoles maternelles élémentaires et primaires des communes de l'Entre-Deux et du Tampon que le transport scolaire sera de nouveau assuré à partir du lundi 08 juin.



Cette reprise se fera bien entendu dans le strict respect des gestes barrières afin de protéger les élèves et les conducteurs de bus :



 Limitation du nombre de personnes maximum par bus afin de respecter les distances minimales entre chaque passager



 L’entrée et la sortie se feront par la porte arrière



 Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans





Pour les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, la reprise du transport scolaire sera communiquée ultérieurement.