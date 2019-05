Jacques Billant nommé préfet de La Réunion à compter du 17 juin

Né en janvier 1960, diplômé de l’Ecole spéciale militaire Saint-Cyr et diplômé d’état-major, Jacques Billant a été notamment chef d’un bureau instruction de régiment (1993-1994), puis instructeur chargé de la formation des futurs commandants de compagnie de l’arme du génie à l’Ecole supérieure et d’application du génie (1994-1997), avant d’être nommé sous-préfet, directeur du cabinet de la Haute-Savoie en 1998.



Intégré dans le corps des sous-préfets en novembre 1999, il a été sous-préfet de Neufchâteau (2000-2002), avant d’être chef du bureau "gestion des personnels administratifs, techniques, ouvriers et spécialisés" à la sous-direction du personnel de la préfecture de police (2004-2005), puis chef du cabinet de Marie-Josée Roig au ministère délégué à l’Intérieur (février-mai 2005).



Déjà préfet dans un autre DOM



Il a été directeur du cabinet de Christian Fremont, alors préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (2005-2007). Directeur du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes (2007-2008), puis chef du cabinet de Rachida Dati au ministère de la Justice (septembre 2008-juin 2009). Il a ensuite été préfet de l’Ariège (2009-2011), puis préfet de la Dordogne (2011-2014).



Nommé en novembre 2014 préfet de la région Guadeloupe puis, en septembre 2017, préfet du Puy-de-Dôme, Jacques Billant dirigea le cabinet de Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation d’octobre 2018 à mai 2019. Il a été titularisé en qualité de préfet en janvier 2011.



Il a été par ailleurs auditeur de la 56ème session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (HEDN) en 2003-2004.