Politique Exonération des cotisations patronales : nos sénateurs font adopter un amendement en faveur du BTP

Le "coût du travail" sera temporairement allégé pour les entreprises du BTP de trois départements d'outre-mer dont celui de La Réunion. Un amendement porté par les sénatrices réunionnaises Viviane Malet et Nassimah Dindar a été adopté en ce sens lors de la navette parlementaire du projet de loi de finances 2023. Le communiqué de Viviane Malet :

"Quand le bâtiment va, tout va... A l’écoute des acteurs du BTP, les sénatrices de La Réunion Viviane Malet et Nassimah Dindar, soutenues par Michel Dennemont et plus de vingt sénateurs métropolitains, ont fait adopter mardi dernier à l’unanimité, en première lecture du PLFSS, un amendement permettant de faire bénéficier aux entreprises du BTP de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonération de charges sociales patronales pour leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.



De façon concrète, cela consiste en une exonération totale des cotisations patronales jusqu’à 2.7 SMIC.



Cette mesure intervient dans un contexte particulier de baisse des commandes des collectivités locales et des bailleurs sociaux et de flambée des prix des matériaux de construction.



Il s’agit donc, au travers de cet amendement, de prendre la juste mesure de la situation, en allégeant temporairement le coût du travail pour ces entreprises, de permettre que ces dernières soient compétitives et surtout de témoigner de l’ardente volonté des sénateurs de La Réunion d’agir pour la préservation de l’emploi.



Il était impérieux de soutenir la filière réunionnaise du BTP qui a perdu un tiers de ses salariés entre 2008 et 2017 et dont le chiffre d’affaires a chuté de 40% en dix ans pour atteindre en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans.



La création d’emplois dans le bâtiment, la construction de logements et la baisse des loyers sont les objectifs finaux de cet amendement."



Viviane Malet

Sénatrice de La Réunion