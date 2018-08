Emmanuel Séraphin est candidat dans la 7ème circonscription

C'est à l'aquarium de Saint-Gilles les Bains que le candidat PLR à l'élection législative partielle de la 7ème circonscription a officialisé ce dimanche 5 août sa candidature dans la course au mandat perdu de Thierry Robert.



Conseiller municipal de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin se voit bien passer de la mairie au Palais-Bourbon, où il ne siègera pas auprès de l'opposition de Jean-Luc Mélenchon, puisque aucun accord n'a pu être trouvé entre PLR et la France insoumise. Celle-ci, arrivée 3e avec 12% des suffrages lors de l'élection de 2017, a réinvesti le tandem Perceval Gaillard-Sandra Gence vendredi, avec le soutien actif du député France insoumise Jean-Hugues Ratenon.



Emmanuel Séraphin se positionne contre la politique gouvernementale, la réforme du code du travail, la hausse de la CSG, la réforme de l’ISF, la diminution de l’APL et la réforme des tribunaux d’instance, notamment. "Le renoncement au plan banlieues et le report du plan de lutte contre la pauvreté renforcent le sentiment d’un président des riches.", affirme le candidat PLR.



Revenant sur ses positions initiales, Emmanuel Séraphin se déclare, comme Jean-François Nativel, favorable à la reprise de la pêche artisanale des requins et à la sécurisation des plages, afin que l'accès à l'océan soit de nouveau possible. "Il n’est plus acceptable que la mer soit interdite dans une île comme la notre. La relance des activités nautiques et du surf font partie des objectifs de notre mandature", souligne le candidat déclaré.



Autant de points qui étaient énoncés par le programme Outremer de la France insoumise, dont les propositions relatives à la crise requin seront finalement portées par deux candidats. Cette élection législative partielle devrait se dérouler les 23 et 30 septembre prochain, la 7ème circonscription allant du sud de saint-Paul à Saint-Louis, passant par Trois Bassins et Saint-Leu, comprenant ainsi la principale zone balnéaire de l'île.