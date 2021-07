A la Une . Emmanuel Séraphin devient maire de Saint-Paul

Ce n'était qu’une formalité pour Emmanuel Séraphin. Le président du TCO, était le seul candidat pour succéder à Huguette Bello à la tête de la mairie de Saint-Paul, cette dernière ayant été élue présidente de Région. Il a donc succédé à son mentor à la tête de la capitale de l'Ouest. Il devient le 43e édile de la seconde commune la plus peuplée de l’île. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 09:15

Pas de suspens ce jeudi au gymnase du centre à Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a été élu maire de Saint-Paul lors du conseil municipal. Le seul candidat à la succession d'Huguette Bello qui est devenue présidente de la Région a obtenu 44 voix, 10 élus ont voté blanc.



De nombreux invités de marque étaient présents dont le maire du Port, Olivier Hoarau, mais aussi les 15 vice-présidents du conseil régional.



Le discours d'Emmanuel Séraphin, nouveau maire de Saint-Paul :











Les images de l'installation :



















