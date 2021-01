La grande Une EXCLUSIF : Vidéo de l’agression du maire de Saint-André par les candidats des Anges de la téléréalité

Plusieurs candidats des Vacances des Anges ont agressé Joé Bédier et sa famille. Zinfos 974 a obtenu la vidéo de l’agression en exclusivité. Par Gaëtan Dumuids / Pierrot Dupuy / Baradi Siva - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 15:27 | Lu 19147 fois

Au fil des minutes, les circonstances de l’agression de Joé Bédier et sa famille par les candidats des Vacances des Anges commencent à être connues. Le maire de Saint-André a livré des explications sur les causes de l’agression.



L’édile célébrait l’anniversaire de sa fille en famille. L'altercation a démarré lorsque la nounou de l'enfant des stars de la téléréalité est venu reprocher à Joé Bédier et à ses proches d'avoir pris des photos de la petite fille, très protégée des objectifs, suite au combat judiciaire qui a opposé ses parents. Selon nos informations, Joé Bédier et ses proches n'avaient pris aucune photo.



D’autres candidates sont alors arrivées et ont commencé à frapper l’ensemble de la famille. La femme du maire a été plaquée au sol par un homme, tandis que trois autres frappaient Joé Bédier. Même les enfants ont essuyé plusieurs coups. D'autres clients ont également été agressés.



Le maire précise qu’il doit son salut à un membre du personnel de l’hôtel qui s’est interposé. 5 candidats sont impliqués. Choqué, l’édile annonce qu’il va porter plainte. La vidéo en exclusivité sur Zinfos974.