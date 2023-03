CASUD : fermeture exceptionnelle des bureaux le 17 mars 2023

La CASUD informe que ses bureaux et services seront exceptionnellement fermés au public le vendredi 17 mars 2023. En effet, cette journée sera consacrée au séminaire de travail annuel associant les agents et les élus communautaires.



Les bureaux de la CASUD rouvriront le lundi 17 mars 2023 aux horaires habituels.



Important : Les déchèteries et les services de collecte des déchets (gérés notamment par la SPL SUDEC) fonctionneront normalement le vendredi 17 mars 2023.