CASUD : La mise au point d'André Thien Ah Koon et Bachil Valy

André Thien Ah Koon, maire du Tampon et président de l'intercommunalité du Sud, et son vice-président Bachil Valy, ont organisé une conférence de presse ce vendredi matin. Objectif : faire une mise au point sur les dissensions au sein de l'intercommunalité, chiffres à l'appui. Par CASUD - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 16:17 | Lu 364 fois

Pour rappel, lors du deuxième conseil communautaire avec à l'ordre du jour l'élection des vice-présidents, la séance avait été agitée. Les maires de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, et de Saint-Philippe Olivier Rivière, avaient ensuite annoncé leur intention de quitter la CASUD, estimant la position du Tampon trop dominante.



"Une gouvernance plus que partagée", c'est l'un des points-clés abordés ce vendredi matin à la CASUD. "Si après 33 ans de travail en commun, certains souhaitent la séparation, alors aucun frein ne sera mis", a indiqué André Thien Ah Koon.



Pour le président de la CASUD, "St-Joseph et St-Philippe peuvent faire une communauté de commune ou partir ailleurs. Le Tampon et l’Entre-Deux resteront une communauté d’agglomération".



Un dossier d'une trentaine de pages a par ailleurs été présenté, portant sur les chiffres, notamment le montant des investissements pour chaque commune de la Casud.





Les charges supportées par chacune des communes ont également été listées.



La CASUD a également mis en avant la fiscalité des villes de l'interco. Les impôts sont de 86€ pat habitant de la CASUD au lieu de 214€ dans les autres intercommunalités, ont étayé André Thien Ah Koon et Bachil Valy. La CASUD est ainsi "2 fois et demi moins chère pour les mêmes services par rapport aux autres intercos".



