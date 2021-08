C’est reparti pour une année à l’école municipale des sports multi-activités !

Promouvoir le sport et faire découvrir une multitude de disciplines aux marmailles tout au long de l’année, c’est avant tout favoriser l’excellence sportive. Labellisée Ville Active et Sportive, la Ville de Saint-Paul, via son école municipale des sports multi-activités, porte ce dispositif qui permet à plus d’une centaine d’enfants du territoire de se dépenser chaque mercredi.



Ils sont âgés entre 5 et 11 ans et profitent, chaque mercredi depuis la rentrée, des nombreuses activités physiques proposées par le dispositif école municipale des sports multi-activités de la Ville de Saint-Paul.



Golf, tir à l’arc, trampo-gym, expression corporelle, volley, beach soccer, escalade, natation mais aussi danse, boxe… Bref, de quoi goûter à tous les sports sur une année scolaire sans changer de club !



Moyennant 54 euros par an, l’école municipale des sports multi-activités propose ces disciplines sur plusieurs sites du territoire : le CREPS de Saint-Paul, le gymnase du centre, le Complexe Sportif WIN-LIME à Bois-de-Nèfles, la piscine du front de mer ou encore le terrain de beach à proximité. Les pieds dans le sable, les enfants peuvent s’essayer au beach volley, beach soccer ou encore au beach tennis.



Depuis la rentrée scolaire, les activités se déroulent les mercredis de 8 à 12 heures, de 10 à 11 heures, de 11 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Les parents doivent choisir l’un de ces créneaux horaires.



Plus d’informations ? Contactez la Direction des Sports de la Ville au 02 62 34 49 34.