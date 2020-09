1er coup de pelle: lancement des travaux de modernisation de la ZAE de Trois-Mares

Ce mardi 22 septembre, André Thien Ah Koon le président de la CASUD et Olivier Rivière le 1er Vice-Président de la Région ont donné, rue Montaigne, le 1er coup de pelle de lancement des travaux de la modernisation de la ZAE de Trois-Mares en présence de chefs d'entreprises de la zone.



Ces travaux d'un montant de 5 millions d'euros, financés par la CASUD, l'Europe et la Région Réunion, s'achèveront en juillet 2021.



La modernisation de cette zone, créée en 1995, concernent entre autres, la voirie (création de trottoirs, de 92 places de stationnement, pose de ralentisseurs, etc) le renforcement du réseau d'eaux pluviales et d'eau potable, l'éclairage public, le haut débit, l'aménagement paysager (plantation de 1900 arbres et arbustes endémiques).



Afin de minimiser les gênes, un plan de circulation sera mis en place à chaque fois que nécessaire