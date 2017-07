Voyager librement La Réunion Positive Depuis le 1er Janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRE, la Région assure la compétence des transports interurbains. Le dispositif "RÉUNIPASS ÉTUDIANTS" permet aux étudiants réunionnais de voyager librement sur tous les réseaux de transport de l’île pour le même tarif.







Comment en bénéficier ?



C’est tout simple, RDV sur :





Quelles sont les pièces à fournir ?



Lors de l’inscription, après avoir rempli le formulaire, il faudra joindre :

➜ La carte d’étudiant de l’année en cours (pour les étudiants inscrits en formation par alternance pour l’obtention d’un diplôme de niveau I, II ou III : la carte d’étudiant des métiers, pour les étudiants en stage conventionné : la carte d’étudiant et convention de stage)

➜ Une photo d’identité





Quand et comment obtenir la carte ?



Après réception de la notification, vous êtes invités à retirer votre carte et votre coupon dans un des neuf points de vente qui sont à votre disposition et à effectuer votre règlement (gares routières de : Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Paul, Le Port, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît et points de vente de Saint-Leu et de Saint-Joseph).





Quel prix ?



➜ L’abonnement trimestriel coûte 20 €, sachant que l’année universitaire est scindée en quatre trimestres : • Septembre / Octobre / Novembre • Décembre / Janvier / Février • Mars / Avril / Mai • Juin / Juillet / Août

➜ L’abonnement annuel est à 50 €, soit quatre trimestres, et permet d’emprunter l’ensemble des réseaux de transports collectifs de l’Île (les lignes Car Jaune de la Région Réunion ; le réseau Citalis dans le Nord ; les réseaux Alternéo et CarSud dans le Sud ; le réseau Estival dans l’Est et le réseau Kar’Ouest dans l’Ouest).



CONTACT



OTRADER - TRANSDEV SERVICES REUNION

7, rue André Lardy, Boite N°5,

Cour de la Mare

97438 SAINTE-MARIE

info@reunipass.re

0 810 123 974

