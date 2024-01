Météo : Soleil et chaleur sur la majorité de l’île

Le beau va perdurer encore aujourd'hui sur la plus grande partie de La Réunion. Quelques averses pourraient gâcher la journée sur les hauts plus tard dans la journée.

Le bulletin :

Statu-quo, l’air sec et chaud stationne au-dessus de l’île nous garantissant encore une matinée ensoleillée.

Dans l’après-midi, les nuages de pente sont un peu plus développés que ces derniers jours, provoquant un petit regain d’activité au niveau des averses. Le ciel est également plus gris dans les Cirques, au Maïdo et sur les montagnes du Sud.

Les nuages des Hauts prennent la direction du Nord, entre le secteur des plages et le Colosse, avec des petites averses possibles par endroit. Le soleil continue de briller sur le bord de mer du Sud.

Les températures maximales sont stationnaires par rapport à la veille. Elles atteignent 30 à 32°C au rivage, 26 à 28°C à La Nouvelle ou Cilaos, 22°C au volcan.

Le vent reste plutôt modeste, mais un alizé modéré de secteur Sud-Est ventile notamment la côte Sud-Ouest.

Enfin, BELAL qui est en train de se dissiper loin au Sud-Est de l’île, ramène une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres 50 à 3 mètres de la Pointe au Sel à Sainte-Rose en passant par les côtes Sud.