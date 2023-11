Culture : 40.000 m² de parcours artistique à découvrir au festival Kromali

Anciennement nommé Réunion Métis, le festival Kromali se tiendra du 1er au 3 décembre à Saint-Paul. Plus de 150 artistes vont proposer au public des installations immersives, concerts ou performances sur le thème du “lien”.

Le front de mer de Saint-Paul va bientôt se mettre aux couleurs de l’art moderne, avec cette troisième édition du festival Kromali. Si l’évènement change de nom, le projet reste le même : faire rayonner des artistes locaux en plein centre-ville.

Avec près de 30.000 spectateurs pour la dernière édition, les membres de l’association Réunion Métis ont mis le paquet pour tenter de faire venir encore plus de monde. Ainsi, près de 40.000 m2 de parcours artistique seront proposés au public. Le débarcadère et ses alentours vont être transformés avec l’arrivée d’installations artistiques immersives. On peut notamment citer “corail”, qui va proposer aux visiteurs de se balader au milieu d’une barrière de corail géante pour alerter sur la fragilité de ces milieux.

“Pour nous, le thème de cette année, ’tisser du lien’, s’inscrit parfaitement dans notre ADN. De plus, il parle à tous, aussi bien public que créateurs. Cela prouve bien que l’art permet des rencontres, et doit permettre d’ouvrir vers l’imaginaire”, souligne Leslie Ranzoni.

Ce festival est un excellent moyen de faire briller la culture sur le territoire de la commune pour le maire de la ville, Emmanuel Séraphin. “Nous sommes passés de 138 artistes pour la dernière édition à 150 pour cette année. Il y a eu un gros travail avec les riverains, les exposants, Réunion Métis et les services de la ville pour tenter de proposer le meilleur festival possible. La culture a un pouvoir fédérateur qui est vital pour la ville de Saint-Paul”, souligne l’édile.

La musique sera également au rendez-vous avec pas moins de 27 concerts, dont des stars péi comme Danyel Waro. Rendez-vous donc dès le 1er décembre sur le front de mer de Saint-Paul pour profiter de cette manifestation entièrement gratuite.