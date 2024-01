Collecte des déchets suite au passage du cylcone Belal

La situation sur les différents réseaux continue progressivement de s’améliorer : ce matin, plusieurs zones importantes ont été rétablies en matière de fourniture d’eau et d’électricité. A la levée de l’alerte rouge, plus de 300 000 personnes étaient coupées d’eau, à ce jour, moins de 18 000 personnes attendent encore d’être rétablies. 135 000 personnes ont retrouvé l’électricité depuis mardi. Les services compétents font le maximum pour reconnecter l’ensemble de la population le plus vite possible.