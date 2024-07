Attaque de chiens errants dans la forêt de l’Etang-Salé : Des cages de captures disposées sur le site

Le communiqué de la CIVIS :

La CIVIS déplore la nouvelle attaque de chiens errants survenue ce week-end dans la forêt de L’Étang-Salé, et réaffirme son soutien sincère à la victime. Un important dispositif a été mis en œuvre pour sécuriser ce lieu très fréquenté des habitants du Sud de l’île. A la demande expresse de la CIVIS, une équipe de la SEMRRE a été mobilisée suite à ces regrettables incidents afin de capturer cette meute de chiens dangereux. Des cages ont ainsi été disposées sur l’ensemble du site.

Depuis la première attaque début juillet, 12 chiens ont ainsi été capturés. Après enquête des services de la CIVIS, il en est ressorti qu’un certain nombre sont identifiés et pucés. Une plainte a donc été déposée.

La CIVIS regrette cependant les actes de sabotages et les incitations au vandalisme sur les réseaux sociaux qui entravent l’exercice de ses missions.

La CIVIS rappelle que la capture des animaux errants est réalisée par la SEMRRE, titulaire du marché public. Les chiens ou chats attrapés sont accueillis à la fourrière animalière pendant une durée légale de quatre jours. Ils sont alors rendus à leurs propriétaires s’ils sont identifiés, transférés au refuge en vue d’une adoption.

La CIVIS a en effet mis en œuvre un plan d’actions conséquent pour lutter contre l’errance animale, articulé en 5 services rendus à la population :

• La capture des animaux errants et divagants (principalement chiens/chiennes et chats/chattes) sur des tournées systématiques ou sur demandes. Ce service, réalisé par la SEMRRE, a permis la capture de 1 193 animaux en 2023.

• La garde des animaux errants capturés pendant un délai légal de 4 jours à la fourrière. Celle-ci gérée par la SEMRRE peut accueillir jusqu’à 77 chiens et 36 chats. En 2023, 2 318 animaux ont été pris en charge à la fourrière animale, dont 137 rendus à leur propriétaire.

• Le ramassage et le traitement des cadavres d’animaux sur des tournées systématiques ou sur demandes. Ce service, réalisé par la SEMRRE, a permis le ramassage de 871 animaux en 2023.

• La gestion du refuge animalier pour une « adoption responsable ». Le refuge de la CIVIS, géré par la SPA du Sud, promeut l’adoption responsable en facilitant le processus pour les familles désireuses d’accueillir un animal de compagnie. En 2023, 167 animaux ont ainsi été adoptés.

• La stérilisation des carnivores domestiques (chiennes et chattes essentiellement) sous condition de ressources. La CIVIS lance en effet chaque année des campagnes de stérilisation des animaux domestiques, les propriétaires étant tenus de faire identifier leurs animaux au préalable. Cette prestation, réalisée par les Vétérinaires pour Tous, a permis de stériliser 969 animaux en 2023.

COLLABORATION AVEC LES COMMUNES ET LES SERVICES DE L’ETAT :

La CIVIS travaille en étroite collaboration avec les communes membres pour coordonner les efforts de gestion de l’errance animale et garantir des actions cohérentes et efficaces.

IDENTIFICATION DES ANIMAUX : Au-delà de son obligation légale, l’identification d’un animal domestique permet de retrouver le propriétaire de cet animal, facilite son retour dans sa famille et évite les euthanasies.

La CIVIS rappelle que tout propriétaire est responsable de son animal, il ne doit pas le laisser sans surveillance. La divagation des chiens et des chats entraîne de graves problèmes de sécurité et de salubrité. C’est également une menace pour les élevages et pour la biodiversité. La divagation d’animaux non stérilisés est en partie responsable de la multiplication d’animaux errants.

En conséquence, la CIVIS a mis en place une grille tarifaire permettant de facturer l’ensemble des frais occasionnés par la prise en charge des carnivores domestiques à la fourrière dans le cadre des procédures de restitutions aux propriétaires et des abandons. A noter que l’abandon est considéré comme un acte de maltraitance, punissable par loi de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende

La CIVIS réaffirme ainsi son engagement envers la sécurité et le bien-être de ses administrés ainsi que des animaux de compagnie. Nous continuerons à œuvrer pour améliorer nos services et prévenir de telles mésaventures à l’avenir.

La CIVIS