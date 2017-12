Younous Omarjee classé 8è député français le plus actif au Parlement européen

Le député européen Younous Omarjee a été classé huitième député français le plus actif sur les 74 que compte le Parlement européen.



Un classement établi selon la méthode "Mep Ranking", laquelle prend en compte différents éléments, tels que les rapports, les motions, les questions, les discours, les déclarations ou encore la présence en séance plénière.



"L'analyse de mon activité me place (...) à la 5ème place des députés les plus actifs au sein de ma commission développement régionale sur les 84 membres de cette commission; et dans le classement général, à la 84ème place sur les 751 députés européens que compte le parlement européen", précise l'homme politique.