A la Une . Vidéo : Dimitri Payet permet à l'OM de continuer à rêver de la 2e place

L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 1 face à Angers, ce qui lui permet de rester au contact du RC Lens pour la 2e place de la Ligue 1, qui offre une qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est Dimitri Payet qui a permis à son équipe de prendre l'avantage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 07:26

Après ce qui est probablement la saison la plus difficile de sa carrière, Dimitri Payet retrouve enfin des couleurs. Son retour en force est le bienvenu dans la lutte pour la 2e place que se livrent l'OM et le RC Lens en cette fin de championnat.



Retrouvant enfin sa place de titulaire et son brassard de capitaine, Dimitri Payet a démarré la rencontre tambour battant. Malgré la domination marseillaise, ce sont les Angevins qui ouvrent le score à la 28e minute par Sima.



L'OM ne doute pas longtemps puisque le Chilien Alexis Sanchez égalise à peine 6 minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les hommes d'Igor Tudor mettent la pression sur le but angevin afin de décrocher une victoire capitale dans la course à la Ligue des Champions.



À la 49e minute, Dimitri Payet fait exulter le stade Vélodrome. Sur une action partie du côté droit, le Saint-Philippois récupère le ballon côté gauche et fusille la cage de Paul Bernardoni. Il s'agit de son deuxième but en deux matchs, après celui face à Lens.



Les Marseillais obtiennent un penalty à la 77e minute que Jordan Veretout transforme, scellant définitivement la victoire.



À trois journées de la fin du championnat, les Marseillais doivent réaliser un sans-faute, tout en espérant un faux pas des Lensois, pour s'assurer une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.





