Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Première réussie pour la Journée de l’Économie Sociale et Solidaire à Saint-Paul La Place du marché forain accueille un village un peu particulier ce mercredi 24 novembre 2021. Des associations, des coopératives et des entreprises d’insertion ou d’utilité sociale se retrouvent pour la première Journée de l’Économie Sociale et Solidaire. Tous expliquent en quoi consiste l’ESS.



La Municipalité veut créer les conditions pour que Saint-Paul devienne un territoire d’excellence pour l’économie sociale et solidaire. Cette initiative collective vise à valoriser les acteurs engagés sur le terrain pour relancer l’emploi sur le territoire.

Il s’agit de faire émerger et valoriser les initiatives solidaires. D’accompagner les porteurs de projets et les habitants. De sensibiliser le public à la formation et à l’emploi grâce à un partenariat fort avec les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion. Sans oublier le soutien financier de l’État. Première réussie pour la Journée de l’Économie Sociale et Solidaire à Saint-Paul Le public découvre 200 offres d’emploi dans plusieurs secteurs. L’artisanat, l’environnement, le sport ou l’action sociale. Il d’un rendez-vous inédit piloté par la Ville de Saint-Paul, terre accueillante et participative, avec ses différents partenaires*.

47% des entreprises de l’ESS en outre-mer se trouvent à La Réunion. Ce que rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Le premier magistrat défend cette manière spécifique d’entreprendre, orientée vers des projets d’utilité sociale avant tout. L’économie se voit ainsi replacée dans son contexte. C’est-à-dire comme moyen au service de la société. Et non, comme une fin en soin. « Pour atteindre les objectifs ambitieux que nous avons en matière d’ESS, nous actionnerons plusieurs leviers. D’abord grâce aux ateliers chantiers d’insertion. Notre objectif est de créer 700 emplois dans ce secteur. Nous enclencherons des chantiers d’insertion et des ACI dans les Bassins de vie du territoire. 15 chantiers d’insertion sont prévus pour 2022 », développe le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Première réussie pour la Journée de l’Économie Sociale et Solidaire à Saint-Paul L’édile prononce également son discours face à la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, au 7ème vice-président du Conseil Régional, Frédéric MAYO, des vice-président·es du Territoire de la Côte Ouest, Denise DELAVANNE et Henri HIPPOLYTE. À leurs côtés se trouvent les élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul.

Parallèlement à ce programme d’action, la Ville de Saint-Paul facilitera l’implantation des acteurs de l’ESS sur le territoire. L’objectif est d’accompagner la création et le développement de ces structures dans les Bassins de vie. Celles-ci seront financées pour renforcer l’attractivité du territoire.

2022 verra aussi l’organisation d’un premier Forum des associations et de valorisation du bénévolat. Chaque année, la commune organisera une journée de la création d’activité et de l’insertion dans le cadre du Mois de l’ESS, en novembre.

*Le Territoire de la Côte Ouest, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale de La Réunion, l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Économique de La Réunion, l’Office Municipal des Sports, France Active et ESS France. Ce concept désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités se fondent sur la solidarité et l’utilité sociale.La Municipalité veut créer les conditions pour que Saint-Paul devienne un territoire d’excellence pour l’économie sociale et solidaire. Cette initiative collective vise à valoriser les acteurs engagés sur le terrain pour relancer l’emploi sur le territoire.Il s’agit de faire émerger et valoriser les initiatives solidaires. D’accompagner les porteurs de projets et les habitants. De sensibiliser le public à la formation et à l’emploi grâce à un partenariat fort avec les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion. Sans oublier le soutien financier de l’État.Le public découvre 200 offres d’emploi dans plusieurs secteurs. L’artisanat, l’environnement, le sport ou l’action sociale. Il d’un rendez-vous inédit piloté par la Ville de Saint-Paul, terre accueillante et participative, avec ses différents partenaires*.47% des entreprises de l’ESS en outre-mer se trouvent à La Réunion. Ce que rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Le premier magistrat défend cette manière spécifique d’entreprendre, orientée vers des projets d’utilité sociale avant tout. L’économie se voit ainsi replacée dans son contexte. C’est-à-dire comme moyen au service de la société. Et non, comme une fin en soin.L’édile prononce également son discours face à la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, au 7ème vice-président du Conseil Régional, Frédéric MAYO, des vice-président·es du Territoire de la Côte Ouest, Denise DELAVANNE et Henri HIPPOLYTE. À leurs côtés se trouvent les élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul.Parallèlement à ce programme d’action, la Ville de Saint-Paul facilitera l’implantation des acteurs de l’ESS sur le territoire. L’objectif est d’accompagner la création et le développement de ces structures dans les Bassins de vie. Celles-ci seront financées pour renforcer l’attractivité du territoire.2022 verra aussi l’organisation d’un premier Forum des associations et de valorisation du bénévolat. Chaque année, la commune organisera une journée de la création d’activité et de l’insertion dans le cadre du Mois de l’ESS, en novembre.*Le Territoire de la Côte Ouest, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale de La Réunion, l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Économique de La Réunion, l’Office Municipal des Sports, France Active et ESS France.





Dans la même rubrique : < > Le Black Friday au centre-ville Ouverture de déchèteries éphémères proches de chez vous