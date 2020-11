Photos - Le Tilapia de la lagune de l'Etang-Salé première victime de la sécheresse

La pluie est attendue avec impatience. La sécheresse exceptionnelle de cette année fait déjà ses premières victimes. La lagune de l’Etang-Salé est au plus bas. "Nos poissons tilapias commencent à mourir et les poules d'eau sont de moins en moins là, elles sont sous les hautes herbes, à l'abri de cette extrême chaleur", observe un habitant de l’Etang-Salé-les-bains.



"Notre lac est un indicateur incontournable sur le climat. Aujourd'hui, il nous montre bien que l’Etang-Salé subit une période de chaleur intense et de sécheresse importante". Avec la mort en quantité du tilapia viennent également les odeurs insupportables...



Malheureusement, les fortes pluies bienfaitrices ne sont pas attendues dans les jours à venir.