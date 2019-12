Informations Légales Zinfos974 Nos Journalistes

Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008…



Aidé d’une petite équipe de journalistes parmi lesquels Jismy Ramoudou et Mélanie Rodier, il a sans en être conscient créé l’un des premiers sites d’information pure player de France. Certains disent même le premier.



Aujourd’hui, Zinfos est le premier site d’information à La Réunion en terme de nombre de visiteurs uniques par jour.



Passionné par l’information, Pierrot Dupuy a une longue expérience dans la presse. Il a fait partie de l’équipe originelle du Quotidien de la Réunion. Il a également créé en 1985 la radio RFM, qui retransmettait à l’époque RTL et qui connaissait un réel succès, en talonnant même Freedom, avant qu’il ne la vende.



Il a également animé pendant deux ans une émission quotidienne de dialogue avec les auditeurs sur Antenne Réunion Radio et tenait récemment encore une chronique quotidienne sur RTL Radio.



📞 0692 86 03 91 📧 pierrot.dupuy@gmail.com

Ludovic Grondin - Rédacteur en chef adjoint Adepte du minimalisme. Le minimalisme, c’est acheter l’essentiel et que l’essentiel. Séduit par le concept de décroissance et de bonheur national brut car les indicateurs de richesse actuels ne sont pas les bons, ils privilégient la destruction du vivant.



Pratique le jeûne. Végétarien et sans regret. Ne crois plus en la logique de consommation portée par les industriels.



Admiratif des Réunionnais, jeunes et moins jeunes, qui prennent l’initiative de réinvestir le champ de la production locale et artisanale tout en sachant qu’ils ne vont pas gagner des mille et des cents. Respect.



Plus je m’éloigne de mes années 80, plus je me dis que le concept de boutique chinoise si ringardisée à l’arrivée des grandes surfaces est finalement le modèle le moins destructeur…



📞 0693 01 08 10 📧 ludovic.grondin@zinfos974.com

Amandine Dolphin - Rédactrice en chef adjointe Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux sociaux, à l'affût des dernières technologies, peut regarder Netflix pendant 48 heures d'affilée.



Ma citation : "Endure and Survive" - The Last of us (Rien à voir avec Blaze Bayley)







📞 0692 70 85 71 📧 amandine.dolphin@zinfos974.com

Samuel Irlepenne - Journaliste En charge de la région Nord / Est. Passionné d'histoire et de géopolitique, travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur compulsif de romans d'anticipation dystopique et de science-fiction. Passion NBA.



Ma citation : "La forme est le vide, le vide n'est pas différent de la forme" (Nagarjuna)



📞 0692 97 75 75 📧 samuel.irlepenne@zinfos974.com

Prisca Bigot - Journaliste En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.

Ma citation : "Il faut choisir : se reposer ou être libre" (Thucydide)



📞 0692 97 75 75 - 📧 prisca.bigot@zinfos974.com

Marine Abat - Journaliste En charge du secteur Ouest. Fortement attachée aux valeurs du développement durable. A beaucoup (trop) d'onglets ouverts dans sa tête

Ma citation : "Commettre au moins une folie par an pour ne pas devenir fou", Vicente Huidobro Altazor



📧 marine.abat@zinfos974.com 📞 06 92 97 75 75

Soe Hitchon - Journaliste Faits-Divers Ma citation : "Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde". Gandhi



📞 0692 97 75 75 📧 soe.hitchon@zinfos974.com



Bérénice Alaterre - Journaliste Passionnée de littérature et de cinéma d'auteur, intolérante à l'injustice, dévoreuse de journaux depuis la tendre enfance.



Ma citation : "Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie" Charles Baudelaire, Fusées



📞 0692 97 75 75 - 📧 berenice.a@zinfos974.com

Régis Labrousse - Fait diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue carrière dans l'aéronautique à travers le monde avant d'engager une reconversion dans l'univers du journalisme, plus précisément les faits divers.



Sportif depuis toujours, je pratique la chute libre ainsi que la musculation en complément. Épicurien de nature, je pense qu'il est important de savoir apprécier et partager chaque moment de l'existence.



Ma citation : "Celui qui un jour veut apprendre à voler, celui-là doit d'abord apprendre à se tenir debout et à marcher et à courir, à grimper et à danser ... ce n'est pas du premier coup d'aile que l'on conquiert l'envol !" Nietzsche.



📞 0692 97 75 75 📧 regis.labrousse@zinfos974.com

Charline Bakowski - Journaliste J'adore voyager, découvrir de nouveaux paysages ,de nouvelles cultures, marcher dans la nature... Oui le sport fait partie de mon quotidien, fervente pratiquante de musculation, je m'attèle également à d'autres activités.



Dans un tout autre registre, j'aime beaucoup la photographie et la décoration. La citation qui me correspond le plus est "un seul être vous manque et tout est dépeuplé", comprendra qui pourra, je garde une part de mystère afin de préserver la partie professionnelle.



📞 0692 97 75 75 📧 charline.bakowski@zinfos974.com

Charlotte Molina - Journaliste - Poseuse de questions qui fâchent "J’aimerais réussir à arrêter la musique qui joue constamment dans ma tête. À la place, je chante dans la rédaction pour en faire profiter mes collègues.



« I expect nothing, and I’m still let down » Dewey dans la série Malcolm."



📞 0692 97 75 75 - 📧 charlotte.molina@zinfos974.com

Karoline Cherie - Reporter photographe Passionnée par l'image en tant qu'amatrice, j'ai commencé à passer à l'action il y a quelques années. Chaque image me donne envie de faire mieux. Souvent, je me sens un peu perdue mais que faire et comment?



Je ne m'inquiète pas car cela reste un loisir. Quand on est capable de ressentir une passion, on est toujours inspiré :D.



Ma citation : "La beauté est dans les yeux de celui qui regarde", c'est la vie. Et j'aime la vie, Enjoy la life.



📞 0692 70 84 60 📧 caroline@zinfos974.com

David Lapierre - Responsable Technicien Web Le travail est pour moi un enrichissement et un besoin primordial à ma santé physique et mentale. Fada de film, dans le genre de Dragon Rouge (2002) un film de Brett Ratner ou de Martyrs (2008), vous voyez le genre ?



Je suis touche à tout mais pas prêt à tout. Je suis autant intéressé par la technologie « matérielle » que celle de l’esprit.



Ma citation : « Il ne suffit pas de respirer pour exister » - moi.



📞 0692 69 27 65 📧 lapierre.david@zinfos974.com

Alexandre Robert - Technicien Multimédia et Audiovisuel Passionné d'Art en général: les 9 arts Majeurs, le sport, un vrai Geek (l'informatique, les séries, les mangas et tout l'univers de la "pop culture").



Je mélange beaucoup les anciennes techniques avec les nouvelles et je fais en sorte de garder une veille constante sur les nouvelles tendances.



Ma citation : "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités" - Spider-man.



📞 0692 79 05 13 📧 alexandre.robert@zinfos974.com

Eymeric Ronin - Community Manager Passionné par le digital et son impact sur ma génération, je me tiens au courant de l’univers des médias, du journalisme et des réseaux sociaux.



Toujours connecté, j’ai la solution à mes problèmes grâce à mon pote Google. Je m’inspire des plus grands CM, j’admire leur répartie.



Ma citation : "Construire l’avenir et préserver le passé sont une seule et même chose" - Metal Gear 2 : Solid Snake.



📞 0692 68 98 90 📧 eymeric.ronin@zinfos974.com Zinfos974 Lu 108 fois





Dans la même rubrique : < > Conditions générales d'utilisation de Zinfos 974 Politique de confidentialité