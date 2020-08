A la Une .. Législatives partielles : Karine Lebon pour succéder à Huguette Bello

La députée ayant remporté la mairie de Saint-Paul et démissionnant de son poste de députée, des élections législatives partielles se tiendront en septembre. Pour le PLR, c'est Karine Lebon qui se présentera, avec le soutien du rassemblement de la gauche pour les municipales saint-pauloises. Par Bérénice Alaterre - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 17:33 | Lu 901 fois

Karine Lebon, 35 ans, est désignée par le PLR pour reprendre le flambeau d'Huguette Bello à l'assemblée nationale. La jeune femme, grande militante à l'UFR, est depuis la victoire des municipales saint-pauloises, déléguée au droit des femmes, notamment. Institutrice de métier, elle est originaire de Bois de Nèfles Saint-Paul.



L'annonce de sa candidature s'est faite lors d'un pot de remerciement aux militants samedi après-midi dernier, à l'Etang Saint-Paul. Une annonce qui n'était pas au programme, et qui en a surpris plus d'un. Néanmoins, présent à la fête, Philippe Yee Chong Tchi Kan a immédiatement apporté le soutien du PCR à la candidate, protégée d'Huguette Bello. De même que Salim Nana Ibrahim, du PS. Interrogé, celui-ci affirme que c'est tout naturel : "Depuis trois ans, je milite pour le rassemblement de la gauche dès le premier tour d'élections, les municipales ont démontré que c'est la bonne façon de faire."



La France Insoumise va quant à elle consulter ses militants, afin de décider de son soutien, quasi établi, après l'alliance des municipales. Alliance qui n'est plus d'actualité pour EELV, qui va faire cavalier seul, en la personne de Charles Moyac, dernièrement candidat aux municipales à Saint-Benoît.



La candidate n'a pas encore désigné son suppléant, il devrait toutefois être Portois, les discussions seraient encore en cours au sein du PLR, des discussions sur fond de mécontentement d'Olivier Hoarau quant à la présidence du TCO. La campagne ne durera que quelques semaines, aussi Karine Lebon devra-t-elle convaincre les électeurs de la deuxième circonscription qu'elle est la relève qui succédera dignement à Huguette Bello, députée depuis 23 ans.



