Le CRIJ Réunion reconnu comme entreprise solidaire sociale

Le Centre régional d'information jeunesse de La Réunion décroche un nouveau statut. Une année prolifique pour l’institution qui avait obtenu sa qualité d’intérêt général en janvier dernier.

Publié le Mercredi 7 Octobre 2020

2020 restera une grande année pour le Centre Régional information jeunesse (CRIJ) Réunion. Après avoir obtenu sa qualité d’intérêt général en janvier dernier, l’institution vient de recevoir l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).



Une belle récompense pour cette structure qui fête ses 30 bougies cette année. Le CRIJ a pour objectif d’informer les jeunes du territoire, et mettre en place différentes actions afin d’agir sur leur autonomie et leur insertion socioprofessionnelle. Comme l’explique le directeur du CRIJ, Mickael Abélard : "Cette double reconnaissance certifie à nos usagers et à nos partenaires que l’ensemble de nos actions (incluant nos prestations et nos actions de formation) sont d’utilité sociale et d’intérêt général et que la démarche du CRIJ s’inscrit en premier lieu dans le service et l’utilité apporter aux jeunes et acteurs du territoire".



