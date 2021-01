Compte-rendu de terrain du chantier archéologique du site de l’ilet à guillaume

Vincent Miailhe, topographe et photogrammètre, a couvert les 5 ha du site et réalisé 5 000 photos sur 1 km de linéaire de murs en pierre sèche : « Avec les relevés photogrammétriques, on peut construire un modèle 3D rendu à l’échelle. On aboutit au final à une conservation numérique du patrimoine ».