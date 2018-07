Christophe Madika quitte la direction de la CGSS

Christophe Madika a informé hier par mail l'ensemble des employés de la Sécu de son prochain départ.



Il va prochainement s'envoler pour le Nord de la France, pour y prendre la direction du CARSAT ( Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) Nord-Picardie, un organisme de premier plan puisque c omptant presque 1.600 salariés et représentant presque 10% de la branche vieillesse avec 10 milliards d’euros de prestations par an.



Christophe Madika, pendant ses cinq ans de présence à la Réunion, s'était attaché à moderniser la CGSS de la Réunion en accordant une place plus importante au numérique.



Il avait également modernisé la communication de la Caisse, tant en interne à destination des salariés, qu'externe, grâce à l'utilisation de moyens modernes. C'est ainsi qu'avec de petits moyens, la Caisse avait par exemple produit de petits films de présentation des activités de la CGSS, films qui avaient retenu l'attention même au niveau national.



D'ailleurs, dans ses voeux de départ, Christophe Madika n'a pas manqué d'avoir "une pensée particulière pour les personnes du service communication qui ont su rajeunir notre communication pour la plus grande satisfaction de tous et je forme le vœu qu’elles soient distinguées en septembre par la direction de la CNAM".



Cette modernisation à marche forcée s'était accompagnée de quelques frictions avec les syndicats maison. Ce qui avait valu quelques mouvements de grève et des relations assez conflictuelles en interne.