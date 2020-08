A la Une . 2ème circonscription: Le binôme PLR Karine Lebon - Fayzal Vali en lice, pour la Gauche unie

Ce dimanche matin s'est déroulée la présentation officielle de candidature de Karine Lebon et de son suppléant Fayzal Vali, à la permanence du PLR à Saint-Paul Par Bérénice Alaterre - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 16:11 | Lu 463 fois





Covid-19: rendre dépistage et quarantaine obligatoires



Huguette Bello a, en prélude, indiqué sa grande inquiétude quant à l'évolution rapide de la situation sanitaire de notre île, rappelant que, proportionnellement rapportés au territoire français, les 44 cas d'hier représentent 3100 cas. Le premier dossier de Karine Lebon sera, pour la protection de la population réunionnaise, que soit rendus obligatoires dépistage et quarantaine de 7 jours. Le candidat déclaré Patrick Serveaux avait quant à lui ardemment défendu, jusqu'au sommet de l'Etat, la fin de ces mesures, c'est une vraie ligne de faille entre les candidats. Charles Moyac, candidat EELV de cette élection, rejoint la position de Karine Lebon, il pense aussi que dépistage à J+7 et quarantaine obligatoires sont nécessaires.



Un projet résolument social



Karine Lebon, "entrée au PLR par la porte de l'UFR" (dont elle est la secrétaire générale), a présenté une ligne résolument sociale, qu'elle souhaite porter à l'Assemblée Nationale. Il s'agit de représenter les Réunionnais de l'Ouest, mais aussi de toute l'île, de perpétuer les valeurs de son aînée et prédécesseuse, les combats de l'emploi, notamment celui des jeunes, la lutte contre les inégalités, et la reconnaissance des spécificités réunionnaises, notamment.



Fayal Vali sera suppléant de Karine Lebon, c'est un proche d'Olivier Hoarau, militant de la première heure à ses côtés. S'il reconnait que le mandat sera court, il insiste sur l'importance de cette élection législative partielle, car "c'est le seul mandat national du PLR". Il souhaite donner un sens réel à sa suppléance et être le relai de la députée sur le terrain, lui remontant les problématiques rencontrées, qu'elles soient défendues par la députée à l'Assemblée Nationale.



Une campagne 2.0, crise sanitaire oblige



La campagne sera de courte durée, la date de l'élection étant fixée au 20 septembre. De plus, elle sera placée sous le signe de la distanciation physique et du risque sanitaire, le porte à porte et les grands meetings ne sont pas d'actualité, c'est sur les réseaux sociaux que les candidats battront la campagne. La jeune institutrice de 35 ans, originaire du Port et ayant grandi à Saint-Paul, devra convaincre les Réunionnais de la 2ème circonscription dans des circonstances particulières, qu'elle a néanmoins déjà connues durant la campagne des municipales.





C'est entouré d'Huguette Bello et d'Olivier Hoarau que le binôme PLR a officiellement présenté sa candidature. Si l'on savait que, pour la Gauche, la candidate désignée est Karine Lebon , on attendait que soit choisi son suppléant pour officialiser la chose. C'est donc Fayzal Vali, élu municipal du Port, qui a été choisi, dit Olivier Hoarau, "pour ses compétences et sa combativité". Huguette Bello explique le choix de Karine Lebon par la volonté de rassembler les forces de progrès, le besoin de renouveau politique, et enfin la nécessaire féminisation des représentants du peuple. Les "forces de progrès" étaient toutes présentes ce matin: LFI, PCR, PS et PLR étaient réunis autour de la candidate.



Bérénice Alaterre Passionnée de littérature et de cinéma d'auteur, intolérante à l'injustice, dévoreuse de journaux... En savoir plus sur cet auteur