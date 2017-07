Les 12 déchèteries du TCO rouvrent ce vendredi

Les deux jours de fermeture les 26 et 27 juillet ont permis au TCO de faire vider entièrement les 76 bennes et caissons installés sur ses 12 déchèteries, par son prestataire habituel, la Société Réunion Propriété Urbaine Environnement (SRPU).



Ce sont ainsi 76 caissons de déchets végétaux, gravats, ferrailles, cartons, encombrants et Placoplatre qui ont été entièrement vidés.



Dès ce matin, les habitants de la côte Ouest pourront venir apporter en déchèterie leurs déchets triés afin qu’ils puissent être envoyés dans les filières de valorisation et de recyclage.



Ouverte 7 jours sur 7, la déchèterie est gratuite pour les usagers de l’Ouest.