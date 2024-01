Zartizan Péi au port de plaisance de Saint-Gilles !

Vous aimez l’artisanat local ? Alors, rendez-vous le 20 janvier 2024 au port de plaisance de Saint-Gilles pour la 4ème édition de Zartizan Péi ! De 10h à 20h30, vous pourrez rencontrer plus de 30 artisans locaux qui exposeront leurs créations uniques. Bijoux, sculptures, peintures, objets de décoration, vêtements, accessoires… Il y en aura pour tous les goûts !

Zartizan Péi, c’est plus qu’un simple marché artisanal. C’est l’occasion de rencontrer les artisans et de découvrir leur savoir-faire. Vous pourrez échanger avec eux, et en apprendre davantage sur les techniques utilisées.

Rendez-vous le 20 janvier 2024 au port de plaisance de Saint-Gilles pour une journée festive et culturelle !

A 19h, show case de Sandy Coops !