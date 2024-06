Un petit SMS pour vous un grand pas pour l’environnement

La CIVIS est heureuse d’annoncer le lancement de son service d’alertes SMS pour informer les administrés sur la collecte des déchets. Ce service gratuit et pratique a été mis en place pour améliorer la communication avec les habitants et garantir un environnement plus propre et plus sain pour tous.

Le service d’alertes SMS de la CIVIS offre des avantages tels que :

Les rappels pratiques :

Recevez une alerte la veille des collectes pour ne jamais oublier de sortir vos poubelles, encombrants et déchets végétaux

Des informations actualisées :

Soyez informé des changements de dates de collecte en cas de jours fériés ou d’imprévus.

Comment s’abonner gratuitement ?

Rendez-vous sur notre site internet à l’adresse https://alerte.sms.civis.re/, remplissez le formulaire en ligne avec vos coordonnées et ne ratez plus aucune collecte !

Abonnez-vous gratuitement à nos alertes SMS

Plus d’informations sur notre site ou en appelant le numéro vert 0 800 501 501 (appel gratuit).