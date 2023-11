Toutes les nouveautés 2023 du réseau Altervélo Libre-Service !

Si les transports en commun, avec notamment le développement du TCSP (Transport en Commun en Site Propre), constituent une manière de réduire la consommation énergétique, le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace et le moins polluant pour favoriser la mobilité douce sur son territoire.

Déjà pionnière lors de la création et le lancement du Vélo Libre-Service « Altervélo » en 2021, la CIVIS a vu le succès de ce service croître un peu plus chaque jour.

Aujourd’hui encore, la CIVIS franchit une nouvelle étape en accélérant l’installation de nouvelles stations de vélo libre-service, en élargissant sa flotte avec de nouveaux modèles, et en introduisant une application mobile encore plus intuitive. Répondant à une demande toujours croissante, la CIVIS s’engage à offrir à ses administrés une mobilité facile, écologique et à la pointe de la technologie.

Les stations au cœur du dispositif.

Le service repose sur la possibilité pour les usagers d’accéder au dispositif sans intervention d’un opérateur. Sur ces stations, les administrés pourront, via leur smartphone, souscrire à un abonnement, déverrouiller automatiquement un vélo et le restituer au terme de leur déplacement.

Avec désormais plus de 25 stations à disposition, la CIVIS est ravie d’annoncer la mise en service de 10 nouvelles stations supplémentaires, stratégiquement déployées le long d’un axe majeur traversant les communes de L’Étang-Salé, Saint-Louis et Saint-Pierre. Ces stations seront situées à proximité de points névralgiques, garantissant une desserte et une accessibilité maximales aux utilisateurs mettant tout en œuvre pour rendre l’expérience de déplacement plus pratique, plus rapide et plus facile que jamais.

Ces stations sont composées de 12 à 20 places de stationnement, équipées d’arceaux qui sont dotés chacun d’un point d’attache fixe, soit 152 places.

Le positionnement des stations répond également à l’objectif de complémentarité des offres avec le réseau Alternéo (pôles d’échanges), facteur important de la multi modalité.

Site Officiel AlterVélo Libre-Service

Une équipe investie sur le projet.

La régulation de la flotte : une composante clé du dispositif de VLS

Le fonctionnement quotidien d’Altervélo libre-service (entretien, maintenance, régulation…) est assuré par les équipes de la Semittel dans le cadre de son contrat de Délégation de Service Public. La CIVIS a fait le choix de gérer la recharge de batteries de manière humanisée et de ne pas équiper les stations de borne de recharge, les stations autonomes en énergie étant plus complexes dans leur conception et moins modulables.

Des équipes informées en temps réel des besoins de régulation

Les équipes ont également pour mission de remplacer les batteries déchargées et de pallier les déséquilibres naturels de remplissage des stations. Elles s’appuient sur un outil de gestion qui permet de connaitre en temps réel les besoins de régulation.

Un service d’assistance à l’écoute des clients.

De 8h à 16h, les équipes proposent aux clients un service d’assistance pour répondre à leurs interrogations et proposer des solutions.