« S’portez-vous bien » le 12 novembre prochain

Prendre soin de soi en pratiquant une activité sportive et en surveillant sa santé : c’est le nouveau défi de société pour améliorer son bien-être.

Pour accompagner au mieux ses administrés dans cette démarche, la CIVIS organise ainsi, sa 1ère journée sport, santé, bien-être intitulée « S’portez-vous bien », le 12 novembre 2023, de 8h00 à 16h30, au stade régional d’athlétisme Gaby FOLIO, en partenariat avec la mairie de Petite-Île et l’O.S.T.L de Saint-Pierre.

Un évènement ouvert à tous, à partir de 6 ans, y compris les personnes âgées et fragiles, qui souhaitent améliorer leur bien-être grâce à une journée riche en activités sportives, relaxation, et en informations sur diverses pathologies.

Trois villages seront donc déployés sur le thème du sport, de la santé et du bien-être.

Une navette sera à disposition pour se rendre au stade Gaby FOLIO depuis le parking de la mairie de Petite-Île.

Un repas avec boisson et des T-Shirts seront offerts lors de cette journée de sensibilisation et de découverte.

Nous invitons chaleureusement nos administrés à s’inscrire préalablement sur le site internet de la CIVIS, www.civis.re.

La CIVIS vous attend nombreux et nombreuses, n’hésitez plus et retrouvez-nous le dimanche 12 novembre 2023 !