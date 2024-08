Rayonnement durable : La CIVIS ouvre ses infrastructures à l’énergie solaire

Alors qu’une personne a été victime de morsures de chiens ce matin à l’Etang-Salé, la CIVIS annonce qu’une opération de capture sera organisée afin d’identifier et capturer les animaux errants impliqués dans cet incident. L’intercommunalité rappelle que la divagation d’animaux non stérilisés est en partie responsable de la multiplication d’animaux errants et pose de graves problèmes de sécurité et de salubrité.