Protection des populations – Saint-Joseph

Les impressionnants ouvrages de la CASUD pour protéger la population, notamment à Saint-Joseph, ont parfaitement fonctionné durant les épisodes Belal, Candice et des fortes pluies de ces derniers jours. Les barrières (batardeaux) anti-crues, les aménagements de part et d’autre de la Rivière des Remparts ont servi de protections efficaces contre les dégâts causés par la rivière qui a, par exemple, emporté le radier « Fusible ».

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités par la loi.