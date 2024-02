Point de situation sur les autorisations de baignade des plages de la CIVIS

La CIVIS informe la population que la qualité de l’eau des plages suivantes est conforme et que la baignade y est autorisée :

– Saint-Pierre : Plages du Centre-ville, de la Gendarmerie, de la Ravine-Blanche

– Étang-Salé : Plage de l’Étang-Salé les bains

Néanmoins, suite à l’observation d’une pollution sur la plage de Terre-Sainte, et afin d’assurer la sécurité et le bien-être de la population, la baignade et la pratique d’activités nautiques y sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

La CIVIS remercie le public pour sa compréhension et pour le respect de ces consignes.