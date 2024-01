Non-conformité de l’eau de baignade à la plage de Terre-Sainte

Suite aux dernières analyses effectuées, la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) tient à informer le public de la non-conformité des eaux de baignade à la plage de Terre-Sainte. Les résultats des tests indiquent que la qualité de l’eau de baignade est insatisfaisante et ne favorise pas la pratique de la baignade.

Cette constatation découle de l’engagement continu de la CIVIS envers la sécurité et le bien-être des citoyens.

Dans l’attente du rétablissement complet de la qualité de l’eau, la CIVIS recommande au public de s’abstenir de se baigner dans cette zone.

La CIVIS demeure engagée à assurer la transparence et la sécurité des espaces de baignade, et elle remercie le public pour sa compréhension et sa coopération.