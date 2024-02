Nomination du Département aux Trophées « La forêt s’invite à l’école »

Trophées « La Forêt s’invite à l’École 2024 » :

Le projet « Plantation de micro-forêts » du Département nominé

Le projet « Plantation de micro-forêts » du Département, mis en œuvre par le collège Joseph Suacot à Petite-Île est sélectionné parmi les 15 projets nominés aux Trophées « La Forêt s’invite à l’École ». Organisé chaque année par l’association Teragir, à l’occasion de la Journée internationale des forêts (21 mars), cet événement récompense les projets pédagogiques les plus remarquables à l’échelle nationale. Cette année, 200 projets ont été réceptionnés : parmi les 15 nominés, 3 lauréats ainsi qu’un prix spécial Outre-mer seront désignés par le Jury qui rendra son verdict à partir de ce 21 février.

Le projet de plantations de micro-forêts d’espèces endémiques et indigènes, réalisé par les 28 enfants de 6ème à la 3ème du collège Petite-ilois s’inscrit dans le cadre du Plan 1 million d’Arbres pour La Réunion (P1MA) porté par le Département.

Il a pour objectif de permettre aux collégiens :

– d’être acteurs et de participer à la reconquête de la biodiversité remarquable de La Réunion

– de s’approprier des techniques de densité de plantation selon la méthode de Miyawaki, pour une gestion durable des micro-forêts,

– de comprendre les différentes fonctions de la forêt et la complexité d’un écosystème

– de s’approprier leur patrimoine naturel,

– de sauvegarder une biodiversité unique au monde

– et de contribuer à sa préservation.

Se déroulant sur 3 années, ce projet concerne une surface de près de 400 m2, sur laquelle 1500 plants seront mis en terre. Il vise à favoriser une continuité écologique au niveau du territoire de La Réunion et abordera les thématiques environnementale, économique et sociale.

« Pédagogiques, ludiques, mobilisateurs, originaux, les projets nominés cette année sont d’une grande qualité. Il va être difficile pour le Jury de l’opération de ne retenir que 4 lauréats » explique Mariana Lopes, responsable du programme Journée internationale des forêts, qui précise que « ces Trophées sont l’occasion de faire la lumière sur les plus belles actions qui permettent de sensibiliser les élèves au développement durable et à la forêt ».

