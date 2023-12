La CIVIS, première intercommunalité de France et donc de l’île de La Réunion à s’engager dans la lutte contre les déchets abandonnés

La CIVIS deviendra dès lors la première intercommunalité de France et donc de l’île de La Réunion à s’engager dans la lutte contre les déchets abandonnés avec CITEO.

Une politique nationale qui nécessite des ajustements au niveau local

CITEO mène actuellement dans l’hexagone une campagne de communication « On ne lâche rien », pour encourager la systématisation du geste de tri. Cette campagne de communication a été lancée le 5 novembre et fait suite à la mise en place de la simplification des consignes du geste de tri sur le territoire hexagonal.

Les règles de tri sont différentes à La Réunion et l’extension des consignes de tri à tous les emballages est un objectif pour 2026. C’est pourquoi, des campagnes dédiées au territoire, et prenant en compte les spécificités, continuent d’être mises en place cette fin d’année et en 2024. C’est ainsi qu’une nouvelle campagne spécifique à La Réunion sera déployée au cours du premier trimestre 2024.

L’enjeu de cette campagne est de faire progresser la quantité et la qualité des emballages et papiers recyclées à La Réunion :

Le 1er objectif est d’augmenter les performances de tri et recyclage des emballages et des papiers . En effet, alors que la performance de recyclage est de 35,5 kg/hab. et qu’elle progresse en moyenne de 2 à 3% par an il reste encore plus de 50 kg/hab. d’emballages ménagers et papiers à capter dans les ordures ménagères résiduelles .

La CIVIS, un acteur engagé dans la lutte contre les déchets « abandonnés »

La CIVIS s’est toujours engagée à améliorer son service de collecte des déchets. En ce sens, et cela depuis plusieurs années, la Communauté́ d’Agglomération a fait le choix d’une politique de proximité́ , résolument dynamique. Le tri sélectif des déchets figure parmi les principales préoccupations historiques de son programme d’actions. Le sujet de la pollution de déchets d’emballages devient un point important de vigilance sur lequel l’ensemble de la collectivité doit agir à travers les actions de la CIVIS et de ses communes.

Cette lutte contre la malpropreté nécessite de développer une stratégie globale et intégrée reposant sur différents axes et actions complémentaires :

Une cartographie des zones d’accumulation et/ou de production préférentielle de déchets abandonnés sur le territoire de la CIVIS ,

, Une campagne de sensibilisation sur les bons gestes à avoir

Une amélioration des infrastructures de gestions sélective des déchets afin d’offrir des exutoires aux déchets produits hors foyers.

Ce programme, exposé dans le cadre de la convention de lutte contre les déchets abandonnés qui sera signée entre la CIVIS et CITEO prochainement, permettra de mieux appréhender des actions de prévention du geste d’abandon de déchets.

La problématique la plus fréquente est celle des emballages en plastique autres que les bouteilles et flacons, les briques alimentaires et les aérosols.

Un plan d’action concerté avec les communes membres

Désignée comme représentante de ses communes membres, la CIVIS coordonnera et assurera des opérations de nettoyage des déchets abandonnés en vue de procéder à leur tri et leur valorisation, ainsi que des actions d’information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages ménagers dans l’environnement.

Un plan d’actions de lutte concerté avec les communes membres sera élaboré dès le début 2024 afin de contribuer à diminuer les déchets abandonnés sur l’espace public. Le Plan de Lutte contre les Déchets Abandonnés (PLDA) est un plan d’actions structuré pour prévenir et gérer efficacement les déchets abandonnés sur un territoire. Ce plan d’action s’articule autour de 3 objectifs :

Le diagnostic – une étape indispensable Objectif comprendre la pollution de DA sur le territoire (où, quoi, qui) et cibler les actions

Un outil phare : la cartographie des hotspots

La prévention Objectif : donner les moyens de ne pas abandonner le déchet

Des exemples : installer ou retirer des dispositifs de collecte et sensibiliser les usagers

En 2024, la volonté affichée de la CIVIS et de CITEO est de capitaliser sur la campagne menée depuis 2022, qui avait pour objectif qui avait pour objectif d’ancrer le geste de tri comme une habitude dans l’esprit des Réunionnais. En 2024, il s’agit bien de trier plus et mieux !